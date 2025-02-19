Умови виходу на пенсію у 45 років

Це стосується представників небезпечних професій, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та осіб із пільговими умовами праці, інформує 24 Канал.

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Категорії осіб, які можуть претендувати на пенсію у 45 років:

Військовослужбовці

Особи, які проходили службу в Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших силових структурах, можуть вийти на пенсію за вислугою років після 25 років служби.

Працівники правоохоронних органів

Сюди входять поліцейські, співробітники Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та інших спецслужб, які відпрацювали 25 років і більше.

Рятувальники та працівники ДСНС

Особам, які працювали в умовах високої небезпеки, передбачена можливість дострокового виходу на пенсію.

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Шахтарі та працівники важкої промисловості

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", шахтарі та деякі інші категорії працівників, зайнятих у важких умовах, можуть виходити на пенсію в 45 років при наявності відповідного страхового стажу.

Особи, які працювали в шкідливих умовах

Деякі категорії медичних працівників, металургів, хіміків, атомників також мають право на достроковий вихід на пенсію за умови достатнього стажу.

Важливо! Хоча загальний пенсійний вік в Україні – 60 років, низка професій дозволяє вийти на пенсію значно раніше. Для того, щоб отримувати пенсію у 45 років необхідно мати відповідний стаж та підтвердження роботи в пільгових умовах.