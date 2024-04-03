В банках росте, в обмінниках падає: як змінилася вартість долар на ринку
3 квітня 2024, 10:03Читать новость на русском
В банках відбувся суттєвий ріст вартості американської валюти. Купівля та продаж зросли на понад десяток копійок. Однак купівля обмінниками як долара, так і євро впала в ціні.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 3 квітня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,10 гривні (+20 копійок проти 2 квітня), а продаж – 39,60 гривні (+15 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,40 гривні (+2 копійки), а продаж – 39,51 гривні (+1 копійка).
- Євро купують за 42,76 гривні (+3 копійки), а продають за 42,94 гривні (+2 копійки).
Курс в обмінниках
- Сьогодні обмінники купують долар в середньому за 38,80 гривні (-19 копійок), а продають – 39,55 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,23 гривні (-26 копійок), а продаж – 43,01 гривні (+1 копійка).
Що буде з курсом цього тижня
У своєму коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня готівковий ринок залишався здебільшого спокійним. Втім ближче до кінця тижня відбувся курсовий сплеск.
В кінці тижня вартість долара майже досягла рівня 39,6 гривні за долар. Ця ситуація була спровокована підвищеною волатильністю у безготівковому сегменті.
Цього тижня Золотько прогнозує, що до кінця тижня ймовірне невелике зниження вартості готівкового долара.Зверніть увагу! Протягом цього тижня курс може коливатися в діапазоні 39,20 – 39,80 гривень за долар.