Офіційний долар подорожчав: чи перетне курс позначку у 40 гривень

Американська валюта від НБУ додала в ціні за вихідні. Ціна виросла ледь не на 20 копійок сьогодні. Подорожчав також і курс євро.

Офіційний курс 22 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,78 гривні за долар. Вартість долара виросла на 18 копійок проти 19 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,38 гривні, що на 11 копійок більше, ніж минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 23 квітня:

долар – 39,78 гривні,

євро – 42,31 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 22 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,60 гривні, а продаж – 40,10 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,75 гривні , а продаж – 40,20 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,90 гривні, а продаж – 40,10 гривні.

Прогноз курсу долара на цей тиждень

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня курсовий сплеск у безготівковому сегменті призвів до синхронного подорожчання долара й на готівковому ринку.

Наприкінці тижня за один долар просили 40,1 – 40,2 гривні.

За словами Золотько, цього тижня варто очікувати, що гривня може зміцниться. Це через зростання пропозиції з боку тих учасників ринку, які відтерміновували продаж валюти, сподіваючись на зростання курсу.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Я розраховую на помірне зміцнення гривні цього тижня

Відтак, курс долара на готівковому ринку може коливатися в діапазоні 39,5 – 40,3 гривні.

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