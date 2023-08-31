Курс в останній день літа: чи подорожчав долар за добу
31 серпня 2023, 10:11Читать новость на русском
На сьогодні в банка та обмінниках спостерігається несуттєве здешевлення долара при купівлі. Водночас євро як при купівлі, так і при продажі набирає вартості.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 31 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (без змін проти 30 серпня), а продаж – 38,15 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41,65 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,61 гривні (-8 копійок), а продаж – 38,29 гривні (+24 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,1 гривні (+9 копійок), а продаж – 41,75 гривні (+21 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,88 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,1 гривні (+10 копійок).
- Євро купують за 41,06 гривні (+6 копійок), а продають за 41,4 гривні (-10 копійок).
Послаблення валютних обмежень
Нещодавно Нацбанк послабив обмеження для продажу безготівкової валюти населенню. Це перший етап переходу до гнучкішого обмінного курсу.
Це рішення розв'яже деякі питання, а саме:
- зменшить популярність купівлі долара у небанківських обмінниках шляхом їх регулярних перевірок;
- спонукатиме населення до купівлі валюти безготівково, що є значно дешевшим (наприклад, Укргазбанк продає готівковий долар за 38,60 гривні, а безготівковий – 37,50 гривні);
- спонукатиме людей більше користуватися безготівковим розрахунком, щоб було простіше відстежувати та моніторити ситуацію.