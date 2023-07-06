Євро різко падає, долар теж: яка вартість валют в обмінниках

За останню добу євро при купівлі опустилося в обмінниках на 36 копійок, а долар – на 15 копійок. Європейська валюта також втрачає ціну в банках, водночас долар стабільно тримається позначки.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 6 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (-2 копійки проти 5 липня), а продаж – 37,40 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,30 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41 гривню (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,67 гривні (-15 копійок), а продаж – 37,37 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продаж – (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,12 гривні (-36 копійок), а продаж – 41,02 гривню (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,13 гривні (без змін), а продаж – 37,21 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – (-2 копійки). Євро купують по 40,62 гривні (-8 копійок), а продають за 40,81 гривні (-4 копійки).

Яким буде долар на початку липня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня слід очікувати на помірну корекцію курсу у бік зниження вартості долара.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Завершення періоду виплат зарплат має знизити попит на валюту з боку населення. Щоправда, посилення тривоги у суспільстві, скоріш за все, буде стримувати темпи цієї корекції й зрештою психологічний рівень 37 гривень, наближення до якого я очікувала у перші половині липня, поки буде недосяжним.

Відтак, співрозмовниця спрогнозувала, що протягом наступного тижня курс долара буде знаходитись в межах діапазону 36,8 – 37,4 гривні.