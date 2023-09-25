Вартість долара та євро на ринку: як змінився курс
25 вересня 2023, 09:59Читать новость на русском
В обмінниках та банках є несуттєві зміни щодо вартості курсу валют. Втім на чорному ринку спостерігається пожвавлення. Купівля долара найбільше подорожчала.
Курс валют у банках
- У "Мінфіні" зазначили, що 25 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,65 гривні (-5 копійок проти 22 вересня), а продаж – 38,3 гривні (без змін).
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- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,5 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,2 гривні (-7 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,35 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,65 гривні (без змін), а продаж – 41,25 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,12 гривні (+16 копійок), а продаж – 38,27 гривні (+8 копійок).
- Євро купують за 40,85 гривні (+9 копійок), а продають за 41,1 гривні (без змін).
Які зміни очікуються на ринку у жовтні
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий жовтень може принести значні зміни фінансового ринку. Є ймовірність, що після відпущення НБУ валюти курс може стрибнути – додати максимум 5% до попереднього значення.
Курс коливатиметься у межах 37,5 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро. При цьому різниця між покупкою та продажем буде на рівні 0,3 гривні, а поточні коливання переважно лишатимуться в діапазоні 0,3 – 0,5 гривень.