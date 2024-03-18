Долар далі росте: офіційний курс валюти встановив нову ціну

За вихідні валюти від Нацбанку оновили цінові показники. Долар почав рости вгору, і на завтра прогнозується ще суттєвіший ріст ціни. Євро також не відстає від американської валюти.

Офіційний курс 18 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,79 гривні за долар. Вартість долара виросла на 11 копійок проти 15 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,24 гривні, що на 4 копійки менше, ніж минулої п'ятниці.

Який буде офіційний курс долара та євро 19 березня:

долар – 38,97 гривні,

євро – 42,44 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 18 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,50 гривні, а продаж – 39 гривень.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,63 гривні , а продаж – 39 гривень.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,82 гривні, а продаж – 38,93 гривні.

Яка вартість курсу долара на цей тиждень

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня суттєвого посилення попиту на валюту з боку населення курсові коливання не викликали. Відтак, як додала банкірка, цього тижня його теж навряд чи слід очікувати.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 38,7 – 39,4 гривні за долар.

Золотько каже, що ключовим орієнтиром для готівкового ринку будуть котирування на ВРУ. В цьому ж сегменті останнім часом спостерігається доволі суттєва волатильність – ринок жваво реагує на зміни обсягів попиту та пропозиції.