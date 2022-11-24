Чи змінився курс валют за добу: скільки коштує долар та євро 24 листопада
24 листопада 2022 , 10:56Читать новость на русском
Курс долара за добу практично не змінився, а от євро в обмінниках суттєво подорожчав. Який курс в обмінниках, банках, на чорному ринку, читайте далі.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 24 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40 гривень (без змін проти 23 листопада), а продати за 40,50 гривні (без змін).
Актуально Курс долара наблизиться до психологічної позначки, – експертка
- Готівкове євро банки купують за 40,40 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривню (+20 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,97 гривні (-3 копійки), а продають – за 40,53 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,47 гривні (+2 копійки), а продаж – 41,53 гривні (+56 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,30 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,45 гривні (+5 копійок).
- Євро купують по 40,85 гривні (+10 копійок), а продають за 41,20 гривню (+20 копійок).
Чого чекати від курсу цього тижня
Банкірка Анна Золотько розповіла, що після майже двотижневої гри на підвищення ринок зіткнувся зі зниженням попиту. Також вона додала, що друга половина листопада останнім часом – досить сприятливий період для гривні, адже попит на іноземну валюту з боку населення трохи знижується, а пропозиція, навпаки, зростає.
Загалом, слід очікувати помірного зміцнення гривні на готівковому ринку. Цілком ймовірно, що до п’ятниці курс наблизиться до психологічної позначки 40 гривень, а може навіть встигне її перетнути.