Долар в обмінниках продовжує падати: валюта майже на рівні з офіційним курсом

Американська валюта за добу в обмінниках при купівлі опустилася на 24 копійки, водночас європейська – на 22 копійки. Курси валют продовжують поступово з'єднуватися з офіційним.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 9 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,90 гривні (+5 копійок проти 8 червня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 39,70 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 40,40 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,65 гривні (-24 копійки), а продаж – 37,31 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,66 гривні (-22 копійки), а продаж – 40,40 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,14 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,23 гривні (+3 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (+3 копійки). Євро купують по 40,10 гривні (+8 копійок), а продають за 40,30 гривні (+13 копійок).

Що буде з курсом в середині червня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що на наступний тиждень курс валют буде стабільним, а будь-які зміни не передбачаються.

За його словами, курс долара коливатиметься в діапазоні, а євро –

Лєсовий додав, що різниця між офіційним та курсом обмінників істотно не зміниться. А прогнозований рівень буде до 2,5%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий курс валют загалом залишатиметься стабільним з незначними коливаннями. За всіма ознаками, курсовий "коридор" для долара та євро збережеться в межах 1 гривні: очікується, що курс долара коливатиметься в діапазоні 37–38 гривні з домінуванням до нижньої межі коридору та дрібними його "проривами", а євро – 40–41 гривні.