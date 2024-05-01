Скільки коштує куб води в Україні у 2024 році
Тарифи на воду дуже гостра тема для побутових споживачів, адже це на пряму стосується їх грошей. Влада постійно робить анонси нових підвищень, проте чого чекати саме в травні.
Скільки коштує куб води 2024
Нині ціна за куб води в Україні варіюється від 24,52 гривні до 45,97 гривні. Відповідно найдешевша вода на Харківщині, а найдорожча у Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
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Проте з часом деякі постачальники підняли вартість своїх послуг. Зокрема у "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання для мешканців без комерційних вузлів обліку зросла на 38%, до 19,63 гривні. А от у будинках з лічильниками він зріс на 6%, до 31,15 гривні.
Ціна на водовідведення, для споживачів без лічильника теж піднялася до 39,26 гривні, а для тих, у кого вони є, до 50,78 гривні.Нагадаємо! У Нововолинську та у "Бориспільводоканалі" вирішили підвищити тарифи на воду на початку 2024 року.
Тарифи намагаються підняти не вперше
Влітку 2023 року НКРЕКП вже намагалася підійняти тарифи на воду. Так, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня торік мали зрости в середньому на 32%. Втім, це рішення було скасовано, а вище керівництво країни назвало цей захід непрофесійним.
На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним.
Поради, як заощадити на воді
- Якщо ваша пральна машина завантажена не повністю, тоді вона використовуватиме більше води, ніж зазвичай. Періть лише із максимально завантаженим барабаном.
- Унітаз, який протікає, може витрачати близько 72 000 літрів води на рік, а кран – до 6 000 літрів на місяць. Тому радимо перевіряти на справність усю сантехніку.
- Економна сантехніка, як от унітаз з двома видами змиву, може зберегти вашій сім'ї з 3 осіб до 15 літрів води на день.
- Спробуйте приймати душ швидше. Таким чином за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.
- Якщо чистите зуби або миєте посуд, то не залишайте відкритим кран. Так вдасться зекономити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію за 3 хвилини.
- До речі, крани з розпилювачем у ванній та на кухні змиють мило не гірше ніж звичайний кран. А при цьому витратиться води у рази менше.