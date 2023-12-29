Індекс олівʼє: як змінились ціни в Україні за рік
Ціни на продукти помітно зросли за 2023 рік, зокрема й на вже звичний для всіх новорічний салат олівʼє. За підрахунками фахівців за рік ціни стрибнули на майже 30% й це найвища вартість салату за останніх 6 років.
Індекс олівʼє
Щоб зʼясувати, як за рік змінились ціни на продукти, журналісти 24 Каналу поспілкувались з фахівцями та промоніторили ціни у найбільших супермаркетах України.
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- За підрахунком оптового ринку 1 кілограм салату за звичним рецептом стане у близько 117 гривень.
- А от науковці Інституту аграрної економіки порахували, що 3 кілограми обійдеться у 285,46 гривні, тобто за кіло доведеться віддати трохи більше ніж 95 гривень.
В 2023 році середня вартість кошика продуктів для приготування 1 кілограму салату олів'є становить від 102,2 до 132,5 гривні, що є найвищою ціною за останні шість років. Для порівняння: у 2022 році ця вартість варіювалася від 100 до 102 гривень.
Як змінились ціни за рік
Найбільше подорожчали такі категорії продуктів:
- картопля (200 г) – +35%,
- пучок зелені – +65%.
- ковбаса лікарська (300 г) – +33%,
- солені огірки (150 г) подорожчали у передсвятковий період на 30%,
- майонез (100 г) – +28%.
Помітно знизились ціни на наступні інгредієнти олівʼє:
- морква (100 г) подешевшала на 60%,
- ріпчаста цибуля (100 г) – знизилась в ціні на 50%,
- яйця (3 штуки) подешевшали порівняно із кінцем грудня 2022 року – на 18%.
Вартість новорічного столу
Ще раніше у коментарі 24 Каналу експертка Тетяна Попович підрахувала, що святковий стіл на Новий рік для українців коштуватиме дорожче, ніж торік. А все тому, що такі продукти, як м'ясні вироби, овочі та інші, зросли в ціні порівняно з 2022 роком.
За даними Інституту аграрної економіки, вартість новорічного столу за середніми цінами супермаркетів на родину з 4 осіб складе 2 879,15 гривні. Тож, як зазначив академік НААН Юрій Лупенко, стіл цьогоріч дорожчий на 8,4% у підсумку, ніж минулого року.Нагадаємо, що в Інституті під час розрахунків брали такі страви: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, напої, хлібобулочні та кондитерські вироби. Ціни на продукти брали у мережах найбільших супермаркетів.