Індекс олівʼє

Щоб зʼясувати, як за рік змінились ціни на продукти, журналісти 24 Каналу поспілкувались з фахівцями та промоніторили ціни у найбільших супермаркетах України.

До теми Святкувати Новий рік стане дорожче: стіл обійдеться у декілька тисяч

За підрахунком оптового ринку 1 кілограм салату за звичним рецептом стане у близько 117 гривень.

1 кілограм салату за звичним рецептом стане у близько 117 гривень. А от науковці Інституту аграрної економіки порахували, що 3 кілограми обійдеться у 285,46 гривні, тобто за кіло доведеться віддати трохи більше ніж 95 гривень.

Тетяна Попович Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" В 2023 році середня вартість кошика продуктів для приготування 1 кілограму салату олів'є становить від 102,2 до 132,5 гривні, що є найвищою ціною за останні шість років. Для порівняння: у 2022 році ця вартість варіювалася від 100 до 102 гривень.

Важливо! Ціна салату може різнитись в залежності від місця купівлі інгредієнтів та марки товару. Звичний всім рецепт включає такі продукти: варена ковбаса, картопля, морква, зелений горошок, солоні огірки, яйця, цибуля ріпчаста та майонез.

Як змінились ціни за рік

Найбільше подорожчали такі категорії продуктів:

картопля (200 г) – +35%,

– +35%, пучок зелені – +65%.

– +65%. ковбаса лікарська (300 г) – +33%,

– +33%, солені огірки (150 г) подорожчали у передсвятковий період на 30%,

подорожчали у передсвятковий період на 30%, майонез (100 г) – +28%.

Помітно знизились ціни на наступні інгредієнти олівʼє:

морква (100 г) подешевшала на 60%,

подешевшала на 60%, ріпчаста цибуля (100 г) – знизилась в ціні на 50%,

– знизилась в ціні на 50%, яйця (3 штуки) подешевшали порівняно із кінцем грудня 2022 року – на 18%.

Вартість новорічного столу

Ще раніше у коментарі 24 Каналу експертка Тетяна Попович підрахувала, що святковий стіл на Новий рік для українців коштуватиме дорожче, ніж торік. А все тому, що такі продукти, як м'ясні вироби, овочі та інші, зросли в ціні порівняно з 2022 роком.

За даними Інституту аграрної економіки, вартість новорічного столу за середніми цінами супермаркетів на родину з 4 осіб складе 2 879,15 гривні. Тож, як зазначив академік НААН Юрій Лупенко, стіл цьогоріч дорожчий на 8,4% у підсумку, ніж минулого року.

Нагадаємо, що в Інституті під час розрахунків брали такі страви: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, напої, хлібобулочні та кондитерські вироби. Ціни на продукти брали у мережах найбільших супермаркетів.