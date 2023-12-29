Индекс оливье

Чтобы выяснить, как за год изменились цены на продукты, журналисты 24 Канала пообщались со специалистами и промониторили цены в крупнейших супермаркетах Украины.

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По подсчету оптового рынка 1 килограмм салата по привычному рецепту обойдется в около 117 гривен.

1 килограмм салата по привычному рецепту обойдется в около 117 гривен. А вот ученые Института аграрной экономики посчитали, что 3 килограмма обойдется в 285,46 гривны, то есть за кило придется отдать чуть больше 95 гривен.

Татьяна Попович Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" В 2023 году средняя стоимость корзины продуктов для приготовления 1 килограмма салата оливье составляет от 102,2 до 132,5 гривны, что является самой высокой ценой за последние шесть лет. Для сравнения: в 2022 году эта стоимость варьировалась от 100 до 102 гривен.

Важно! Цена салата может отличаться в зависимости от места покупки ингредиентов и марки товара. Привычный всем рецепт включает такие продукты: вареная колбаса, картофель, морковь, зеленый горошек, соленые огурцы, яйца, лук репчатый и майонез.

Как изменились цены за год

Больше всего подорожали следующие категории продуктов:

картофель (200) – +35%,

– +35%, пучок зелени – +65%.

– +65%. колбаса докторская (300 г) – +33%,

– +33%, соленые огурцы (150) подорожали в предпраздничный период на 30%,

подорожали в предпраздничный период на 30%, майонез (100 г) – +28%.

Заметно снизились цены на следующие ингредиенты оливье:

морковь (100 г) подешевела на 60%,

подешевела на 60%, репчатый лук (100 г) – снизился в цене на 50%,

– снизился в цене на 50%, яйца (3 штуки) подешевели по сравнению с концом декабря 2022 года – на 18%.

Стоимость новогоднего стола

Еще ранее в комментарии 24 Каналу эксперт Татьяна Попович подсчитала, что праздничный стол на Новый год для украинцев будет стоить дороже, чем в прошлом году. А все потому, что такие продукты, как мясные изделия, овощи и другие, выросли в цене по сравнению с 2022 годом.

По данным Института аграрной экономики, стоимость новогоднего стола по средним ценам супермаркетов на семью из 4 человек составит 2 879,15 гривны. Следовательно, как отметил академик НААН Юрий Лупенко, стол в этом году дороже на 8,4% в итоге, чем в прошлом году.

Напомним, что в Институте при расчетах брали такие блюда: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия. Цены на продукты брали в сетях крупнейших супермаркетов.