Скільки потрібно заплатити за рік страхового стажу для пенсії

Українці можуть докупити страховий стаж для своїх потреб. Детальніше про процес, умови цієї послуги та вартість одного року стажу у 2025 році читайте далі.

Для чого потрібно докупити страховий стаж

В Україні можна "докупити" страховий стаж через онлайн-сервіс Пенсійного фонду, щоб поліпшити умови виходу на пенсію або збільшити її розмір, передає 24 Канал.

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Цей сервіс є зручним і доступним інструментом для тих, хто хоче покращити свій страховий стаж без відвідування установ та складних процедур. Щобільше, кожен може самостійно обирати розмір і періодичність сплати внесків, враховуючи свої фінансові можливості та бажання.

Зверніть увагу! Страхові внески зараховуються за місяць, коли кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України, тобто вони стають дійсними в цьому місяці.

Хто може докупити стаж у 2025 році

Участь у добровільному пенсійному страхуванні можуть брати особи старше 16 років, як застраховані, так і незастраховані. Також існує можливість укладення договору для сплати страхових внесків за інших осіб.

Для укладання договору про добровільну участь слід звернутися до вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Процес укладання договору здійснюється в електронному форматі:

де потрібно підписати стандартний договір щодо добровільної сплати страхових внесків;

для підписання можна використовувати кваліфікований електронний підпис, Дія.Підпис або систему GOV.ID.