Підвищення тарифів на світло: чому насправді зросла ціна

З 1 червня зросла ціна на світло для населення. В уряді пояснили, що такий крок був вимушеним, адже через російські обстріли ситуація в енергосистемі серйозно погіршилась.

Хоч у Міністерстві енергетики заявили, що підвищення потрібні, аби Україна не залишилась без світла, це не зовсім так. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, чим насправді зумовлення підвищення тарифу.

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Чому тарифи на світло підвищили

На тлі критичного стану в енергосистемі український уряд підвищив ціну на електроенергію для населення. Тепер за 1 кіловат-годину споживачам доведеться платити 4,32 гривні.

У Міненерго пояснили, що підвищення потрібні для того, аби країна не залишилась від світла.

Насправді підвищення тарифів не спрямоване на те, щоб ми не залишилися без електричної енергії. Підвищення потрібно для формування бюджетів для проведення ремонтних робіт у міжсезоння. Аби працювали аварійні бригади, швидко ліквідовували пошкодження, аби закуплялося обладнання, матеріали тощо. Але це жодним чином не вплине на забезпечення України електричною енергією загалом,

– зазначив Геннадій Рябцев.

Експерт з енергетичних питань пояснив, що підвищення тарифів спрямоване лише на те, щоб підвищити ціну хоча б до рівня собівартості генерації електричної енергії на підприємствах "Енергоатому", Укргідроенерго та інших. Хоч навіть це підвищення не дотягує до реальної собівартості.

Як заощадити на електроенергії / Інфографіка 24 Каналу

Зауважимо, що згідно з рішенням уряду 85% коштів від підвищення тарифів піде в "Енергоатом", а 15% – в Укргідроенерго.

"Співвідношення відповідає тому внеску, який є зараз в постачанні електричної енергії, зокрема, побутовим споживачам та бюджетним організаціям. 48% поточної генерації забезпечує "Енергоатом", близько 10% – Укргідроенерго"", – додав Рябцев.

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