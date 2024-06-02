Повышение тарифов на свет: почему на самом деле выросла цена

С 1 июня выросла цена на свет для населения. В правительстве объяснили, что такой шаг был вынужденным, ведь из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме серьезно ухудшилась.

Хотя в Министерстве энергетики заявили, что повышения нужны, чтобы Украина не осталась без света, это не совсем так. Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, чем на самом деле обусловлено повышение тарифа.

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Почему тарифы на свет повысили

На фоне критического состояния в энергосистеме украинское правительство повысило цену на электроэнергию для населения. Теперь за 1 киловатт-час потребителям придется платить 4,32 гривны.

В Минэнерго объяснили, что повышения нужны для того, чтобы страна не осталась от света.

На самом деле повышение тарифов не направлено на то, чтобы мы не остались без электрической энергии. Повышение нужно для формирования бюджетов для проведения ремонтных работ в межсезонье. Чтобы работали аварийные бригады, быстро ликвидировали повреждения, чтобы закупалось оборудование, материалы и тому подобное. Но это никоим образом не повлияет на обеспечение Украины электрической энергией в целом,

– отметил Геннадий Рябцев.

Эксперт по энергетическим вопросам объяснил, что повышение тарифов направлено лишь на то, чтобы повысить цену хотя бы до уровня себестоимости генерации электрической энергии на предприятиях "Энергоатома", Укргидроэнерго и других. Хотя даже это повышение не дотягивает до реальной себестоимости.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика 24 Канала

Заметим, что согласно решению правительства 85% средств от повышения тарифов пойдет в "Энергоатом", а 15% – в Укргидроэнерго.

"Соотношение соответствует тому вкладу, который есть сейчас в поставках электрической энергии, в частности, бытовым потребителям и бюджетным организациям. 48% текущей генерации обеспечивает "Энергоатом", около 10% – Укргидроэнерго", – добавил Рябцев.

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