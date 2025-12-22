Скільки коштує Святвечір у 2025 році: найбільше грошей піде на 3 пісні страви

Українці витратять на традиційний стіл до Святвечора із 12 пісних страв понад 1 000 гривень, що майже не відрізняється від минулорічної ціни. Найдорожчими позиціями залишаються смажена риба, кутя та узвар.

Яка вартість основних страв на різдвяний стіл?

У коментарі для 24 Каналу в мережі супермаркетів "Сільпо" запевняють, що орієнтовний продуктовий кошик для традиційного Святвечора на родину (з урахуванням типових порцій для куті, узвару, вареників, риби, салатів і солінь) обійдеться приблизно у 1 300 гривень.

А у випадку вибору більш ексклюзивних позицій – наприклад, преміальної риби або імпортних сухофруктів – загальна сума може зрости до кількох тисяч гривень.

Різдвяний моніторинг від УКАБ розрахував вартість столу на Святвечір обійдеться дешевше – в 913,57 гривні, що на 11% більше порівняно з минулим роком.

Натомість за розрахунками Інституту аграрної економіки, різдвяне меню з 12 пісних страв на середньостатистичну родину обійдеться найбільше – в близько 1 374 гривні. Торік цей показник 1 365 гривень.

Загалом головними стравами на різдвяному столі вважається кутя та узвар. Крім того, у різних варіаціях на стіл подають борщ, смажену та тушковану рибу, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою та вишнею), картоплю, овочі свіжі та солоні тощо.

Довідка. Розрахунок вартості різдвяного столу 2025 року зроблений Інститутом аграрної економіки на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні харчі в продуктових супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro, Novus станом на 4 грудня 2025 року.

Вартість куті

Відповідно до даних Інституту аграрної економіки, другою за вартістю на святковому столі стане пшенична кутя. За 950 грамів продуктів традиційної рецептури треба буде віддати орієнтовно 213,37 гривні.

До списку найдорожчих інгредієнтів страви входять: мак – 72,50 гривні за 200 грамів, волоські чищені горіхи – 68,80 гривні, а також родзинки – майже 25 гривень за 100 грамів.

За мед доведеться заплатити десь 18,70 гривні за 100 грамів, а за 50 грамів цукру треба буде заплатити всього 1,48 гривні.

А основний складник куті коштуватиме десь 27 гривень за 400 грамів.

В УКАБ натомість підрахували, що індекс куті зріс на 37%, що зумовлене подорожчанням усіх складників: горіхи – на 60%, мед – на 40%, а мак та родзинки – на понад 30%.

Ціна за узвар

В УКАБ додають, що лідерами за темпами зростання цін є інгредієнти для узвару: чорнослив – на 168%, сушені груші – на 140%, а яблука – на 110%. Це призвело на здорожчання напою на 150%.

В Інституті аграрної економіки розповідають, що узвар став третім за вартістю до столу на Святвечір. Набір сухофруктів в супермаркеті зараз коштує десь 118 гривень (600 грамів на 2 літри води).

Смажена риба

Найдорожчою стравою, за підрахунками Інституту, стала смажена риба. За приготування цієї страви доведеться заплатити 346 гривень. Річ у тім, що 2 кілограми живого коропа коштує зараз 339 гривень, а 200 грамів борона – 7 гривень.

УКАБ теж зауважили, що рибні страви тягнуть святковий бюджет вгору: вартість оселедця зросла на 24%, а риба хек для запікання – на 25%.

У скільки обійдуться інші страви на Святвечір?

За борщ пісний з квасолею треба буде віддати 107,79 гривні – Інститут аграрної економіки;

Йдеться про 2,5 кілограми продуктів на 2 літри води. Відтак найдорожчим продуктом для страви стане квасоля, за 300 грамів якої треба віддати 51,50 гривні.

Натомість картопля коштуватиме 5,39 гривні за 362 грамів, капуста обійдеться в 3,08 гривні за 300 грамів, цибуля (100 грамів) – у 0,74 гривні, морква (400 грамів) – у 4,36 гривні, буряк (800 грамів) – 7,78 гривні.

Крім того, треба буде додати ще десь 70 – 75 грамів помідорів – 8,67 гривні та томатної пасти – 11,82 гривні. Трохи цукру – 1,48 гривні за 50 грамів, рослинної олії – 7,86 гривні за 80 грамів. Також на смак: перець чорний та сіль (1,87 гривні), лавровий лист (3,24 гривні).

В УКАБ підрахували наскільки впали ціни на овочі для борщового набору: капуста подешевшала на 73%, морква – на 63%, цибуля – на 58%, картопля – на 54%, а буряк – на 51%.

Салат "Вінегрет" коштуватиме 49,77 гривні;

Вийде салату на цю суму десь 1,73 кілограма. Найдорожчими компонентами будуть бочкові солоні огірки 26,80 гривні за 200 г.

За овочі заплатимо: картопля (600 грамів) – 8,94 гривні, буряк (400 грамів) – 3,89 гривні, морква (378 грамів) – 4,12 гривні, цибуля (100 грамів) – 0,74 гривні. Заправка рослинною олією коштує 4,91 гривні за 50 грамів та сіль на смак (0,37 гривні).

Серед пісних страв – вареники, ціна приготування яких відрізняється;

Вареники з картоплею (1,51 кілограма продуктів) коштуватимуть 32,83 гривні, включаючи картоплю (1 кілограм) – 14,90 гривні, борошно (500 грамів) – 17,54 гривні, сіль (10 грамів) – 0,39 гривні.

Вареники з капустою (1,48 кілограма продуктів) вартують 32,03 гривні. Для приготування тіста: борошно коштує 17,54 гривні за 500 грамів, сіль – 0,39 гривні за 10 грамів. Сира капуста коштуватиме 6,16 гривні аз 699 грамів, морква – 2,06 гривні за 189 грамів, цибуля – 0,97 гривні за 132 грами. Рослинна олія для заправки – 4,91 гривні за 50 грамів.

Вареники з вишнею: борошно – 17,54 гривні за 500 грамів, сіль – 0,39 гривні за 10 грамів, вишні – майже 70 гривень за 300 грам. Таким чином вартість таких вареників складає 87,83 гривні за 810 грамів продуктів.

Тушкована капуста обійдеться у 70,78 гривні за 2,23 кілограма продуктів;

Найдорожчими тут є гриби печериці (300 грамів) – 45,35 гривні. Вартість овочів становитиме 17,19 гривні: 1 кілограм капусти – 10,27 гривні, 189 грамів моркви – 2,06 гривні, 660 грамів цибулі – 4,86 гривні. Сіль і перець на смак – 0,39 гривні, рослинна олія (80 грамів) – 7,86 гривні.

Смажена картопля – всього 26,08 гривні;

Для приготування треба 100 грамів рослинної олії – це 9,82 гривні. Крім того, треба десь 1 кілограм картоплі – 14,90 гривні, а також 132 грами цибулі – 0,97 гривні з додаванням солі та перцю до смаку (0,39 гривні)

Окрема страва на стіл – соління;

Квашена капуста – 96,75 гривні за 500 грамів, огірки солоні – 53,70 гривні за 400 грамів. А свіжі овочі коштуватимуть так: огірки – 66,72 гривні за 500 грамів, помідори – 71,90 гривні за 500 грамів відповідно.

Цікаво! Вартість вареників з капустою знизилася на 47%, кажуть в УКАБ. Картопля з часником – на 40% впала в ціні, а вінегрет – на 18%.

Які продукти подорожчали, а які подешевшали за останній рік?

Як пояснюють в Інституті аграрної економіки, ціни на овочі борщового набору, а це картопля, капуста, буряк, морква, цибуля, за останній рік подешевшали майже удвічі. Все через те, що у 2025 році фіксувався рекордний врожай цих овочів.

Натомість найбільшого здорожчання порівняно з попереднім роком у різдвяному меню зазнали такі продукти:

Олія – на 36,7%,

Вишня заморожена – на 25,7%,

Бочкові огірки – 25,2%,

Квасоля біла суха – 18,3%,

Борошно – 17,5%,

Короп живий – на 12,6%,

Помідори свіжі – на 12,5%.

