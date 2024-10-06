Обмін купюр 2006 року: яка вартість американської валюти "старого зразка"

Завжди є сумніви щодо того, чи прийме банк або ж обмінник стару банкноту. Однак регулятор в розпорядженні про врегулювання питання обміну чітко вказав, що немає обмежень для обміну іноземної валюти за номіналом або роком емісії. Таким чином,100 доларів 2006 року повинні обмінювати за звичайним курсом.

Чи приймають 100 доларів 2006 року і по скільки

В НБУ пояснили, що з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції.

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Банкам і небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави,

– зауважує регулятор.

Відтак усі банкноти долара 2006 року зобов'язані приймати у касах банків і обмінників.

Зверніть увагу! Фінустанови можуть відмовити приймати певні банкноти, якщо є сильні зношення або пошкодження. А також, якщо купюри виявилися фальшивими під час огляду.

Станом на 4 жовтня 100 доларів, 2006 року випуску, можна обміняти: