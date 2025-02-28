Вартість пального в Україні: чи суттєві зміни в ціні
- Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні лише трохи змінилися, а бензин преміум та автогаз залишились без змін.
- Середні ціни на пальне: бензин А-95 преміум – 60,20 гривні, А-95 – 56,91 гривні, А-92 – 54,12 гривні, дизельне пальне – 55,30 гривні, автогаз – 36,98 гривні.
В останній день зими пальне на заправках України дещо змінилися, хоч зміни у декілька копійок не змінюють суттєво вартість за літр. Відтак, українці продовжують платити найдорожче за бензин А-95 преміум.
Як подорожчало пальне в Україні
За даними Консалтингової групи А-95, за останню добу бензин та дизпальне несуттєво подорожчали, а от бензин преміум та автогаз не змінилися в ціні. Крім того, найбільше виріс літр бензину А-92.
До теми Чи зростуть ціни на пальне на українських АЗС
Традиційно, найвища середня ціна на пальне тримається на рівні трішки більше, ніж 60 гривень за літр бензину А-95 преміум.
Нагадуємо! З 1 березня українські АЗС мають запровадити нові правила для реєстраторів розрахункових операцій. Однак ці вимоги ще не затверджені, а отже, заправки можуть або припинити роботу, або працювати з порушенням законодавства. Одні експерти припускають, що ця ситуація може вплинути на ціни пального, а інші запевняють, що питання вже тимчасово врегульоване.
Які середні ціни на пальне по Україні станом на 28 лютого:
- Бензин А-95 преміум – 60,20 гривні,
- Бензин А-95 – 56,91 гривні (+0,01 гривні),
- Бензин А-92 – 54,12 гривні (+0,03 гривні),
- Дизпальне – 55,30 гривні (+0,01 гривні),
- Газ автомобільний – 36,98 гривні.