Як подорожчало пальне в Україні

За даними Консалтингової групи А-95, за останню добу бензин та дизпальне несуттєво подорожчали, а от бензин преміум та автогаз не змінилися в ціні. Крім того, найбільше виріс літр бензину А-92.

До теми Чи зростуть ціни на пальне на українських АЗС

Традиційно, найвища середня ціна на пальне тримається на рівні трішки більше, ніж 60 гривень за літр бензину А-95 преміум.

Нагадуємо! З 1 березня українські АЗС мають запровадити нові правила для реєстраторів розрахункових операцій. Однак ці вимоги ще не затверджені, а отже, заправки можуть або припинити роботу, або працювати з порушенням законодавства. Одні експерти припускають, що ця ситуація може вплинути на ціни пального, а інші запевняють, що питання вже тимчасово врегульоване.

Які середні ціни на пальне по Україні станом на 28 лютого: