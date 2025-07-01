Важливо знати: у кого не буде пільги на проїзд з 1 липня

З 1 липня втрачають пільги на проїзд школярі. До кінця серпня вони їздитимуть на загальних умовах. Водночас саме школярі мають право на значну знижку при оплаті проїзду.

Скільки тепер коштуватиме проїзд для школярів

Безоплатно їздити учні можуть лише в період з 1 вересня до 30 червня включно. Тобто, під час навчального року, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Зауважте! Ці зміни набирають чинності і для курсантів військових навчальних закладів.

Школярі можуть отримати знижку 75% на проїзні у цей період. Аби придбати їх потрібно:

скористатись застосунком "Київ.Цифровий";

через термінал самообслуговування.

Вартість проїзних буде така:

за проїзний на 46 поїздок доведеться заплатити – 72,50 гривень;

62 поїздки – 97,50 гривень;

92 поїздки – 143,75 гривні;

124 поїздки – 192,50 гривень;

абонемент на другу половину місяця – 162,50 гривень;

місячний безліміт – 325 гривень.

Зверніть увагу! У випадку разової оплати та використанні, при цьому, учнівського квитка знижка 75% не застосовується.