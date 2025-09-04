У першому півріччі 2025 року взяли на 8% більше мікрокредитів порівняно з минулим роком. Загальна заборгованість громадян перед МФО сягає мільярдів гривень.

Скільки мікрокредитів оформили українці?

За перші шість місяців 2025 року українці оформили 4,39 мільйона договорів мікрокредитування. Це на 8% перевищує показники аналогічного періоду минулого року, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

В середньому щомісяця громадяни беруть близько 730 тисяч мікропозик. Загальна сума кредитів, що оформили українці з початку року склала 26,44 мільярда гривень – також на 8% більше, ніж роком раніше.

У другому кварталі було укладено 2,18 мільйона договорів. Їх кількість майже не змінилася в порівнянні з першим кварталом, проте середній розмір позики зріс на 9% і склав 6 029 гривень.

Скільки грошей заборгували українці за мікрокредитами?

Як зазначається, у першому кварталі 2025 року заборгованість за мікрокредитами досягло 3,38 мільярда гривень, тоді як у другому кварталі збільшення склало лише 0,94 мільярда гривень.

Важливо! Загальний борг українців перед мікрофінансовими організаціями на початок липня досяг 24,29 мільярда гривень.

Попри зростання попиту на мікрокредитування, кількість компаній, що надають такі послуги, продовжує знижуватися. На початок липня 2025 року в Україні діяли 303 ліцензовані фінансові установи – на чверть менше, ніж рік тому.

Цікаво! З початку повномасштабної війни кількість МФО скоротилася в Україні більш ніж удвічі.

Що потрібно знати про кредити в Україні?