Берут все чаще: сколько украинцы задолжали по микрокредитам
- В первом полугодии 2025 года украинцы оформили 4,39 миллиона микрокредитов на сумму 26,44 миллиарда гривен, что на 8% больше, чем в предыдущем году.
- Общий долг украинцев перед микрофинансовыми организациями на начало июля 2025 года достиг 24,29 миллиарда гривен, несмотря на уменьшение количества компаний, предоставляющих микрокредиты, на четверть за год.
В первом полугодии 2025 года взяли на 8% больше микрокредитов по сравнению с прошлым годом. Общая задолженность граждан перед МФО достигает миллиардов гривен.
Сколько микрокредитов оформили украинцы?
За первые шесть месяцев 2025 года украинцы оформили 4,39 миллиона договоров микрокредитования. Это на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
В среднем ежемесячно граждане берут около 730 тысяч микрозаймов. Общая сумма кредитов, что оформили украинцы с начала года составила 26,44 миллиарда гривен – также на 8% больше, чем годом ранее.
Во втором квартале было заключено 2,18 миллиона договоров. Их количество почти не изменилось по сравнению с первым кварталом, однако средний размер займа вырос на 9% и составил 6 029 гривен.
Сколько денег задолжали украинцы по микрокредитам?
Как отмечается, в первом квартале 2025 года задолженность по микрокредитам достигло 3,38 миллиарда гривен, тогда как во втором квартале увеличение составило лишь 0,94 миллиарда гривен.
Важно! Общий долг украинцев перед микрофинансовыми организациями на начало июля достиг 24,29 миллиарда гривен.
Несмотря на рост спроса на микрокредитование, количество компаний, предоставляющих такие услуги, продолжает снижаться. На начало июля 2025 года в Украине действовали 303 лицензированные финансовые учреждения – на четверть меньше, чем год назад.
Интересно! С начала полномасштабной войны количество МФО сократилось в Украине более чем вдвое.
Что нужно знать о кредитах в Украине?
- Украинская адаптируется к войне состояния. В частности, наблюдается рост кредитования по состоянию на начало июня 2025 года объем кредитов реальному сектору превысил довоенные показатели 2021 года на 10%. Увеличивается и выдача потребительских займов.
- Несмотря на это, уровень кредитной нагрузки населения Украины остается одним из самых низких в Европе, составляя лишь 3,4% ВВП. Юристы напоминают, что просрочка по кредитам ведет к серьезным финансовым и правовым последствиям, поэтому долговые обязательства перед банками необходимо выполнять вовремя.