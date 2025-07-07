7 липня, 18:05
Скільки валюти можна купити за 10 тисяч гривень сьогодні
Основні тези
- Станом на 7 липня, офіційний курс євро становить 49,12 гривні, при цьому за 10 тисяч гривень можна отримати приблизно 202 євро як у банку, так і в обміннику.
- Офіційний курс долара США становить 41,73 гривні, і за 10 тисяч гривень можна придбати приблизно 238 доларів у банку або 240 доларів в обміннику.
Курс євро у червні вагомо зріс. У липні валюта стабілізувалась. Долар, своєю чергою, вагомо не змінювався протягом цього періоду.
Як змінився курс євро у липні
Станом на 7 липня, офіційний курс євро сягнув – 49,12 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані "Мінфіну", показують, що середній курс євро у банках змінився так:
- купівля – 49 гривні за євро;
- продаж – 49,50 гривні за євро.
Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:
- купівля – 49,27 гривні за євро;
- продаж – 49,45 гривні за євро.
Яку суму євро можна купити за 10 тисяч гривень
- якщо купувати у банку, то за 10 тисяч гривень можна отримати орієнтовно – 202 євро;
- в обміннику за 10 тисяч гривень можна отримати аналогічно приблизно – 202 євро.
Що відбувається з курсом долара
Як показують дані НБУ, офіційний курс долара США 7 липня складає – 41,73 гривні.
Зміни є в банках та обмінниках. "Мінфін" показує, що середній банківський курс долара США такий:
- купівля – 41,50 гривні за долар США;
- продаж – 42 гривні за долар США.
В обмінниках ситуація виглядає так:
- купівля – 41,65 гривні за долар США;
- продаж – 41,70 гривні за долар США.
Скільки доларів можна придбати за 10 тисяч зараз
- за 10 тисяч гривень у банку сьогодні можна придбати приблизно – 238 доларів;
- в обміннику за 10 тисяч гривень вдасться купити орієнтовно – 240 доларів.