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7 липня, 18:05
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Скільки валюти можна купити за 10 тисяч гривень сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 7 липня, офіційний курс євро становить 49,12 гривні, при цьому за 10 тисяч гривень можна отримати приблизно 202 євро як у банку, так і в обміннику.
  • Офіційний курс долара США становить 41,73 гривні, і за 10 тисяч гривень можна придбати приблизно 238 доларів у банку або 240 доларів в обміннику.

Курс євро у червні вагомо зріс. У липні валюта стабілізувалась. Долар, своєю чергою, вагомо не змінювався протягом цього періоду.

Як змінився курс євро у липні

Станом на 7 липня, офіційний курс євро сягнув – 49,12 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну", показують, що середній курс євро у банках змінився так:

  • купівля – 49 гривні за євро;
  • продаж – 49,50 гривні за євро.

Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:

  • купівля – 49,27 гривні за євро;
  • продаж – 49,45 гривні за євро.

Яку суму євро можна купити за 10 тисяч гривень

  • якщо купувати у банку, то за 10 тисяч гривень можна отримати орієнтовно – 202 євро;
  • в обміннику за 10 тисяч гривень можна отримати аналогічно приблизно – 202 євро.

Що відбувається з курсом долара

Як показують дані НБУ, офіційний курс долара США 7 липня складає – 41,73 гривні.

Зміни є в банках та обмінниках. "Мінфін" показує, що середній банківський курс долара США такий:

  • купівля – 41,50 гривні за долар США;
  • продаж – 42 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація виглядає так:

  • купівля – 41,65 гривні за долар США;
  • продаж – 41,70 гривні за долар США.

Скільки доларів можна придбати за 10 тисяч зараз

  • за 10 тисяч гривень у банку сьогодні можна придбати приблизно – 238 доларів;
  • в обміннику за 10 тисяч гривень вдасться купити орієнтовно – 240 доларів.