Курс євро протягом липня був нестабільний. В кінці місяця ця валюта почала дешевшати.

Який курс євро зараз?

31 липня офіційний курс євро в Україні сягнув – 48,15 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Згідно з даними "Мінфіну", середній курс євро у банках зараз такий:

купівля – 47,68 гривні за євро;

продаж – 48,50 гривні за євро.

Зміни відбулися і в обмінниках:

купівля – 48,02 гривні за євро;

продаж – 48,47 гривні за євро.

Скільки євро можна придбати якщо маєш 5 тисяч гривень?

якщо купівля відбувається за середнім курсом у банку, то за 5 тисяч гривень вдасться отримати орієнтовно – 103,15 євро;

в обміннику за 5 тисяч гривень вдасться отримати приблизно – 103,27 євро;

при обміні через систему Mastercard – 114,08 євро;

якщо конвертувати кошти через Visa – 114,30 євро.

Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.