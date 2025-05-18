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Економіка Макроекономіка Скільки українці отримують "на руки" при мінімальній зарплаті у 2025 році
18 травня, 16:15
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Скільки українці отримують "на руки" при мінімальній зарплаті у 2025 році

Катерина Добровольська
Основні тези
  • У 2025 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень, з якої утримують 18% ПДФО і 5% військового збору, залишаючи "на руки" 6 160 гривень.
  • Роботодавець сплачує ЄСВ 22% від зарплати, що становить 1 760 гривень, роблячи загальні витрати на працівника 9 760 гривень.

У 2024 році мінімальну зарплату підвищували двічі і нині вона становить 8 тисяч гривень. У 2025-му змін поки не передбачено.

Скільки отримують українці на "руки" при мінімалці

У 2025 році мінімальна оплата за годину становить 48 гривень. Відповідно, з повної суми заробітної плати утримують податки: 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпраці.

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Отже, з мінімальної зарплати у розмірі 8 000 гривень утримують:

  • військовий збір складе 400 гривень;
  • ПДФО відповідно – 1 440 гривень.

Разом це становить 1 840 гривень, тож “чиста” мінімальна зарплата наразі у 2025 році дорівнює 6 160 гривень.

Хто сплачує ЄСВ в Україні

ЄСВ платить роботодавець. Це 22% від зарплати, тобто з мінімальної – 1 760 гривень. Тож роботодавцю мінімальна зарплата працівника коштує 9 760 гривень.