Скільки українці отримують "на руки" при мінімальній зарплаті у 2025 році

У 2024 році мінімальну зарплату підвищували двічі і нині вона становить 8 тисяч гривень. У 2025-му змін поки не передбачено.

Скільки отримують українці на "руки" при мінімалці У 2025 році мінімальна оплата за годину становить 48 гривень. Відповідно, з повної суми заробітної плати утримують податки: 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпраці.

Читайте також Росія вичерпує свій Фонд нацдобробуту: що буде, коли гроші закінчаться Отже, з мінімальної зарплати у розмірі 8 000 гривень утримують: військовий збір складе 400 гривень;

ПДФО відповідно – 1 440 гривень. Разом це становить 1 840 гривень, тож “чиста” мінімальна зарплата наразі у 2025 році дорівнює 6 160 гривень. Хто сплачує ЄСВ в Україні ЄСВ платить роботодавець. Це 22% від зарплати, тобто з мінімальної – 1 760 гривень. Тож роботодавцю мінімальна зарплата працівника коштує 9 760 гривень.