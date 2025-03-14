Від 25 до понад 70 тисяч гривень: які середні зарплати в українських чиновників

Середній рівень зарплат в державних органах змінюється від десятків тисяч гривень до сотень тисяч. Якщо брати за усіма посадами, то найбільше отримують працівники Антимонопольного комітету. Водночас якщо брати лише керівництво відомств, то лідером за рейтингом середньої зарплати є Державна служба фінансового моніторингу.

Яку зарплату отримують працівники в держорганах

Найбільша середня зарплата, станом на січень 2025 року, становила в Антимонопольному комітеті, де працює 266 осіб. Йдеться про суму в 76 тисяч гривень, передає 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну.

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Водночас на другому місці за рівнем середньої зарплати перебуває Національне агентство з питань запобігання корупції із сумою в 75,8 тисячі гривень, де нараховується 355 співробітників.

На третьому місці Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, де працює 9 осіб. Там середня зарплата працівника на рівні 66,6 тисячі гривень.

Найменша середня зарплата спостерігається в Національній службі посередництва та примирення, де сума становить 25,5 тисячі гривень.



Рівень середньої зарплати у держорганах у розрізі установ / Скриншот з сайту Мінфіну

Зауважте! Загалом у січні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 49,2 тисячі гривень.

Скільки отримує керівництво відомств

Лідером за рівнем зарплат є керівництво Державної служби фінансового моніторингу України. Середня зарплата для такого рівня посад – 432,5 тисячі гривень.

Керівництво Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради натомість заробляє в середньому 232,3 тисячі гривень.

На декілька тисяч гривень менше отримує керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції – 230,9 тисячі гривень.

Водночас у рейтингу найменша середня зарплата у керівництва Державної митної служби – трішки більше, аніж 47 тисяч гривень.

Нагадуємо! У 2024 році середня заробітна плата в Україні становила 17 486 гривень за даними ПФУ.