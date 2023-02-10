Перерахунок пенсій у березні: кому підвищать виплати
Джерело:На пенсії
Попри те, що підвищувати прожитковий мінімум не планують, у березні 2023 року відбудеться індексація пенсій. Тобто, їх збільшать на коефіцієнт, близький до торішньої інфляції.
Орієнтовно він складе 25%. Для цього з держбюджету-2023 було виділено 40 мільярдів гривень.
Щоправда, пенсію підвищать не усім, а лише найбільш незахищеним категоріям громадян. До них відносяться страхові пенсії:
- за віком
- інвалідністю
- втратою годувальника
- за вислугу років
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Мінімальні страхові виплати також перерахують чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
За словами заступниці Голови правління Пенсійного фонду України Ірини Ковпашко, спеціальні пенсії, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану.
На скільки зміниться пенсія після індексації
Важливим моментом є те, що індексується лише "гола" пенсія, без доплат та надбавок. Наприклад, якщо людина отримує 2 600 гривень пенсії, з якої розрахункова – 2 093 гривні, то індексація розраховуватиметься від другої суми. Тому при індексі 25% фінальним розміром пенсії буде 2616,25 гривні.
Розмір страхового стражу змінився
- Оскільки розмір страхового стажу збільшився, то у 2023 році для виходу на пенсію потрібно накопичити 30 років стажу.
- Громадяни, які не матимуть у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.
- Українці, страховий стаж яких складатиме від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.
- Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.
- Страховий стаж можна також докупити, проте це обійдеться в 34 320 – 35 376 гривень за рік.