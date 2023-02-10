Орієнтовно він складе 25%. Для цього з держбюджету-2023 було виділено 40 мільярдів гривень.

Щоправда, пенсію підвищать не усім, а лише найбільш незахищеним категоріям громадян. До них відносяться страхові пенсії:

за віком

інвалідністю

втратою годувальника

за вислугу років

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Мінімальні страхові виплати також перерахують чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

За словами заступниці Голови правління Пенсійного фонду України Ірини Ковпашко, спеціальні пенсії, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану.

На скільки зміниться пенсія після індексації

Важливим моментом є те, що індексується лише "гола" пенсія, без доплат та надбавок. Наприклад, якщо людина отримує 2 600 гривень пенсії, з якої розрахункова – 2 093 гривні, то індексація розраховуватиметься від другої суми. Тому при індексі 25% фінальним розміром пенсії буде 2616,25 гривні.

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