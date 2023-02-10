Примерно он составит 25%. Для этого из госбюджета-2023 было выделено 40 миллиардов гривен.

Правда, пенсию повысят не всем, а только наиболее незащищенным категориям граждан. К ним относятся страховые пенсии:

по возрасту

инвалидностью

потерей кормильца

за выслугу лет

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Минимальные страховые выплаты также будут перечислены чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

По словам заместителя Председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, специальные пенсии, касающиеся госслужащих, ученых, военнослужащих и т.п., проиндексируют уже после окончания военного положения.

На сколько изменится пенсия после индексации

Важным моментом является то, что индексируется только "голая" пенсия, без доплат и надбавок. Например, если человек получает 2 600 гривен пенсии, по которой расчетная – 2 093 гривны, индексация будет рассчитываться от второй суммы. Поэтому при индексе 25% финальным размером пенсии будет 2616,25 грн.

Размер страхового стража изменился