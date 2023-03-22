Тариф на електроенергію може різко зрости у квітні: вже є сценарії

Через те, що потрібно ремонтувати енергомережу, яку було пошкоджено росіянами масованими ракетними обстрілами, тарифи на електроенергію в Україні підвищать. Вартість може збільшитися вдвічі.

Нагадуємо, що зараз в Україні діє два тарифи на електроенергію. Якщо щомісяця домогосподарство споживає до 250 кіловат-годину, то тарифи становить 1,44 гривні. Якщо понад 250 кіловатів – 1,68 гривні.

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Однак, НКРЕКП вже анонсувало підвищення на розподілення електроенергії. Відтак для 6 операторів в Україні змінять тарифи, але поки для непобутових споживачів. Відповідно, на черзі ухвалення про підвищення тарифів для усього населення.

В Україну прийдуть нові ціни на світло

Згідно з прогнозами різних експертів, вартість світла для населення може подорожчати приблизно у два рази – з 1,44 до близько 2,5 – 2,7 гривні за кіловат-годину.

Я розповідав 24 Каналу радник прем'єра Юрій Бойко, в уряду є близько 10 сценаріїв підвищення тарифів.

Юрій Бойко Радник прем'єр-міністра України В тому числі щодо так званих "поличок" (зараз 250 кіловат-годин, було 100). Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю.

Крім того, радник наголосив, що серед населення може бути невдоволення щодо цін, однак адресні монетарні субсидії можуть зменшити соціальну напругу.

Які тарифи можуть побачити українці

За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, на українців чекають європейські ціни на електроенергію через об'єднання енергетичних, газотранспортних систем.

До теми Електроенергія та газ після підвищення тарифів: якими будуть суми

Нардеп розповідає, що є декілька варіантів підняття цін, а саме:

"Легкий варіант" – підвищення приблизно до 2,5 гривні за кіловат.

А для тих, хто споживає до 100 кіловатів щомісяця – ринкова ціна становитиме приблизно 6 – 7 гривень за кіловат-годину.

Водночас видання UBR опублікувало інформацію, що новий тариф на електроенергію може становити 2,80 гриві за кіловат-годину вже з квітня.

Є інформація, що можуть запровадити диференційований тариф. Це означає, що якщо багато споживаєш – більше платиш, менше споживаєш – менший тариф отримаєш.

що офіційної заяви щодо того, на скільки підвищать тариф на електроенергію ще немає.