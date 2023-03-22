Напоминаем, что сейчас в Украине действует два тарифа на электроэнергию. Если ежемесячно домохозяйство потребляет до 250 киловатт-час, то тарифы составляют 1,44 гривны. Если более 250 киловатт – 1,68 гривны.

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Однако НКРЭКУ уже анонсировало повышение на распределение электроэнергии. Следовательно, для 6 операторов в Украине изменят тарифы, но пока для небытовых потребителей Соответственно на очереди принятие о повышении тарифов для всего населения.

В Украину придут новые цены на свет

Согласно прогнозам разных экспертов, стоимость света для населения может подорожать примерно в два раза – с 1,44 до около 2,5 – 2,7 гривны за киловатт-час.

Я рассказывал 24 Каналу советник премьера Юрий Бойко, у правительства есть около 10 сценариев повышения тарифов.

Юрий Бойко Советник премьер-министра Украины В том числе по так называемым "полочкам" (сейчас 250 киловатт-часов, было 100). Лично я противник такого подхода. Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью.

Кроме того, советник подчеркнул, что среди населения может быть недовольство ценами, однако адресные монетарные субсидии могут уменьшить социальное напряжение.

Какие тарифы могут увидеть украинцы

По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, украинцев ждут европейские цены на электроэнергию из-за объединения энергетических, газотранспортных систем.

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Нардеп рассказывает, что есть несколько вариантов поднятия цен, а именно:

"Легкий вариант" – повышение примерно до 2,5 гривны за киловатт.

А для тех, кто потребляет до 100 киловатт ежемесячно – рыночная цена составит примерно 6 – 7 гривен за киловатт-час.

В то же время издание UBR опубликовало информацию, что новый тариф на электроэнергию может составить 2,80 гривны за киловатт-час уже с апреля.

Есть информация, что могут ввести дифференцированный тариф. Это означает, что если многое потребляешь – больше платишь, меньше потребляешь – меньший тариф получишь.

Важно, что официального заявления относительно того, на сколько повысят тариф на электроэнергию, еще нет.