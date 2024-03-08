Долар різко опустився в банках: яка ціна валюти 8 березня
8 березня 2024, 10:03Читать новость на русском
Вже другий день поспіль американська валюта втрачає ціну. Найсуттєвіше це відбулося в банках. Євро ж трішки подорожчало на чорному ринку.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 8 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,05 гривні (-12 копійок проти 7 березня), а продаж – 38,53 гривні (-7 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,40 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,05 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,38 гривні (-2 копійок), а продаж – 38,47 гривні (-5 копійок).
- Євро купують за 41,90 гривні (+4 копійки), а продають за 42,05 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,18 гривні (-2 копійки), а продаж – 38,54 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,60 гривні (без змін), а продаж – 42,19 гривні (+12 копійок).
Що буде з курсом долара
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у середині березня на валютному ринку значних змін не очікується. Відтак, курси залежатимуть від співвідношення попиту та пропозиції.
На валютному ринку очікуються часті зміни курсів, як у бік зростання, так і бік зменшення.
Відтак, на наступний тиждень Лєсовий прогнозує:
- зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні, а на готівкового ринку – до 0,5 гривень,
- різниця між курсами купівлі та продажу не перевищить 0,1 гривні на міжбанку, 0,5 гривень в комерційних банках – та 1 гривні в обмінниках.
Щодо курсових змін, то на думку експерта, вони залишаться на наступний тиждень на рівні попередніх тижнів:
- на міжбанку 38,5 – 39,25 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро;
- на готівковому ринку 38,8 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.