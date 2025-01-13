Як зросте тариф на електроенергію з 1 лютого 2025 року
13 січня 2025, 11:03Читать новость на русском
У 2024 році тариф на електроенергію зріс майже вдвічі. Зараз він складає 4,32 гривні за кіловат-годину.
Як зросте в ціні електроенергія у лютому 2025
У лютому електроенергія дорожчати не буде. Тариф 4,32 гривні за кіловат-годину. діятиме до кінця опалювального сезону – травня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
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Частина громадян може платити за електроенергію майже вдвічі менше. Йдеться про:
- власників електроопалювальних установок;
- власників двозонних лічильників.
Який тариф діє для двозонних лічильників
Завдяки двозонному лічильнику, тариф на електроенергію ділиться на два:
- з 7:00 до 23:00 діє денний тариф – споживачу потрібно платити 4,32 гривні за кіловат-годину;
- з 23:00 до 7:00 – нічний тариф – 2,16 гривні за кіловат-годину.
Що потрібно знати власникам електроопалювальних установок
Для власників електроопалювальних установок діє пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину за певних умов:
- пільговий тариф діє під час опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року;
- зменшений тариф діє лише при умові споживання менш як 2 000 кіловат-годин.