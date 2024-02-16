У Пентагоні оцінили, скільки Росія втратила на війні проти України

Військові операції Росії в Україні обійшлися їй у 211 мільярдів доларів США. Водночас через повномасштабну війну Москва втратила можливості щодо економічного зростання.

За словами американського анонімного високопосадовця, Росія вже витратила до 211 мільярдів на екіпіровку, розгортання та утримання своїх військ в Україні. Водночас Кремль зазнав збитків на понад 10 мільярдів через скасовані або відкладені угоди з продажу озброєнь.

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Величезні збитки Росії від війни

Акцентуючи на витратах Росії за два роки великої війни, чиновник оцінив, що війна обійшлася Кремлю у 1,3 трильйона доларів втраченого економічного зростання до 2026 року.

Крім того, близько 315 тисяч російських військових були вбиті або поранені з початку війни.

Ми багато говорили про те, наскільки важливо для Конгресу США прийняти додаткове фінансування, щоб ми могли продовжувати підтримувати Україну. Але ми не так багато говорили про витрати, які Росія вже понесла і продовжує нести,

– констатував представник Вашингтона, який захотів залишитись анонімним.

Чиновник додає, що від лютого 2022 року Україна знищила або пошкодила щонайменше 20 середніх та великих кораблів російського флоту та один танкер під російським прапором у Чорному морі.

США і допомога Україні

Величезні економічні втрати Росії через війну є потужним аргументом в руках американських прихильників допомоги нашій державі.

Інвестуючи в обороноздатність України, у США повинні розуміти, що вони послаблюють Росію. Власне, як було наведено, йдеться про 1,3 трильйона доларів втраченого економічного потенціалу Кремля.

Однак, попри ці оцінки, в Конгресі є політичні діячі, які упродовж останніх місяців блокують ухвалення рішення щодо виділення коштів Україні. Серед них – спікер Майк Джонсон.

Представник Республіканської партії виправдовує свою позицію тим, що першочерговим питанням у контексті національної безпеки США повинен бути захист кордону Америки.

За словами політика, за підтримку нашій державі Палата представників не проголосує до тих пір, допоки не буде консенсусу щодо розв'язання проблеми на кордоні в Техасі.

Водночас критики припускають, що республіканці спеціально затягують процес, аби показати неспроможність Байдена розв'язати проблему з кордоном. Зрештою, як це все закінчиться, буде відомо в недалекій перспективі.

Ця заява пролунала на тлі спроб адміністрації президента Джо Байдена спонукати Палату представників США розглянути пакет міжнародної безпекової допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню на суму у 95 мільярдів доларів.