В Пентагоне оценили, сколько Россия потеряла на войне против Украины

Военные операции России в Украине обошлись ей в 211 миллиардов долларов США. В то же время из-за полномасштабной войны Москва потеряла возможности для экономического роста.

По словам американского анонимного высокопоставленного чиновника, Россия уже потратила до 211 миллиардов на экипировку, развертывание и содержание своих войск в Украине. В то же время Кремль понес убытки более чем на 10 миллиардов из-за отмененных или отложенных сделок по продаже вооружений.

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Огромные убытки России от войны

Акцентируя на затратах России за два года большой войны, чиновник оценил, что война обошлась Кремлю в 1,3 триллиона долларов утраченного экономического роста до 2026 года.

Кроме того, около 315 тысяч российских военных были убиты или ранены с начала войны.

Мы много говорили о том, насколько важно для Конгресса США принять дополнительное финансирование, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину. Но мы не так много говорили о расходах, которые Россия уже понесла и продолжает нести,

– констатировал представитель Вашингтона, который захотел остаться анонимным.

Чиновник добавляет, что с февраля 2022 года Украина уничтожила или повредила не менее 20 средних и больших кораблей российского флота и один танкер под российским флагом в Черном море.

США и помощь Украине

Огромные экономические потери России из-за войны являются мощным аргументом в руках американских сторонников помощи нашему государству.

Инвестируя в обороноспособность Украины, в США должны понимать, что они ослабляют Россию. Собственно, как было приведено, речь идет о 1,3 триллиона долларов утраченного экономического потенциала Кремля.

Однако, несмотря на эти оценки, в Конгрессе есть политические деятели, которые на протяжении последних месяцев блокируют принятие решения о выделении средств Украине. Среди них – спикер Майк Джонсон.

Представитель Республиканской партии оправдывает свою позицию тем, что первоочередным вопросом в контексте национальной безопасности США должна быть защита границы Америки.

По словам политика, за поддержку нашему государству Палата представителей не проголосует до тех пор, пока не будет консенсуса по решению проблемы на границе в Техасе.

В то же время критики предполагают, что республиканцы специально затягивают процесс, чтобы показать неспособность Байдена решить проблему с границей. В конце концов, как это все закончится, будет известно в недалекой перспективе.

Это заявление прозвучало на фоне попыток администрации президента Джо Байдена побудить Палату представителей США рассмотреть пакет международной помощи по безопасности для Украины, Израиля и Тайваня на сумму в 95 миллиардов долларов.