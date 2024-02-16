По словам американского анонимного высокопоставленного чиновника, Россия уже потратила до 211 миллиардов на экипировку, развертывание и содержание своих войск в Украине. В то же время Кремль понес убытки более чем на 10 миллиардов из-за отмененных или отложенных сделок по продаже вооружений.

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Огромные убытки России от войны

Акцентируя на затратах России за два года большой войны, чиновник оценил, что война обошлась Кремлю в 1,3 триллиона долларов утраченного экономического роста до 2026 года.

Кроме того, около 315 тысяч российских военных были убиты или ранены с начала войны.

Мы много говорили о том, насколько важно для Конгресса США принять дополнительное финансирование, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину. Но мы не так много говорили о расходах, которые Россия уже понесла и продолжает нести,

– констатировал представитель Вашингтона, который захотел остаться анонимным.

Чиновник добавляет, что с февраля 2022 года Украина уничтожила или повредила не менее 20 средних и больших кораблей российского флота и один танкер под российским флагом в Черном море.

Обратите внимание! Это заявление прозвучало на фоне попыток администрации президента Джо Байдена побудить Палату представителей США рассмотреть пакет международной помощи по безопасности для Украины, Израиля и Тайваня на сумму в 95 миллиардов долларов.

США и помощь Украине