По словам американского анонимного высокопоставленного чиновника, Россия уже потратила до 211 миллиардов на экипировку, развертывание и содержание своих войск в Украине. В то же время Кремль понес убытки более чем на 10 миллиардов из-за отмененных или отложенных сделок по продаже вооружений.
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Огромные убытки России от войны
Акцентируя на затратах России за два года большой войны, чиновник оценил, что война обошлась Кремлю в 1,3 триллиона долларов утраченного экономического роста до 2026 года.
Кроме того, около 315 тысяч российских военных были убиты или ранены с начала войны.
Мы много говорили о том, насколько важно для Конгресса США принять дополнительное финансирование, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину. Но мы не так много говорили о расходах, которые Россия уже понесла и продолжает нести,
– констатировал представитель Вашингтона, который захотел остаться анонимным.
Чиновник добавляет, что с февраля 2022 года Украина уничтожила или повредила не менее 20 средних и больших кораблей российского флота и один танкер под российским флагом в Черном море.
США и помощь Украине
- Огромные экономические потери России из-за войны являются мощным аргументом в руках американских сторонников помощи нашему государству.
- Инвестируя в обороноспособность Украины, в США должны понимать, что они ослабляют Россию. Собственно, как было приведено, речь идет о 1,3 триллиона долларов утраченного экономического потенциала Кремля.
- Однако, несмотря на эти оценки, в Конгрессе есть политические деятели, которые на протяжении последних месяцев блокируют принятие решения о выделении средств Украине. Среди них – спикер Майк Джонсон.
- Представитель Республиканской партии оправдывает свою позицию тем, что первоочередным вопросом в контексте национальной безопасности США должна быть защита границы Америки.
- По словам политика, за поддержку нашему государству Палата представителей не проголосует до тех пор, пока не будет консенсуса по решению проблемы на границе в Техасе.
- В то же время критики предполагают, что республиканцы специально затягивают процесс, чтобы показать неспособность Байдена решить проблему с границей. В конце концов, как это все закончится, будет известно в недалекой перспективе.