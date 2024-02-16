За словами американського анонімного високопосадовця, Росія вже витратила до 211 мільярдів на екіпіровку, розгортання та утримання своїх військ в Україні. Водночас Кремль зазнав збитків на понад 10 мільярдів через скасовані або відкладені угоди з продажу озброєнь.

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Величезні збитки Росії від війни

Акцентуючи на витратах Росії за два роки великої війни, чиновник оцінив, що війна обійшлася Кремлю у 1,3 трильйона доларів втраченого економічного зростання до 2026 року.

Крім того, близько 315 тисяч російських військових були вбиті або поранені з початку війни.

Ми багато говорили про те, наскільки важливо для Конгресу США прийняти додаткове фінансування, щоб ми могли продовжувати підтримувати Україну. Але ми не так багато говорили про витрати, які Росія вже понесла і продовжує нести,

– констатував представник Вашингтона, який захотів залишитись анонімним.

Чиновник додає, що від лютого 2022 року Україна знищила або пошкодила щонайменше 20 середніх та великих кораблів російського флоту та один танкер під російським прапором у Чорному морі.

Зверніть увагу! Ця заява пролунала на тлі спроб адміністрації президента Джо Байдена спонукати Палату представників США розглянути пакет міжнародної безпекової допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню на суму у 95 мільярдів доларів.

США і допомога Україні