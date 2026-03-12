Ціна війни для США: Вашингтон заплатив мільярди доларів за 6 днів конфлікту в Ірані

Посадовці адміністрації американського лідера Дональда Трампа під час брифінгу для Конгресу цього тижня оцінили вартість війни проти Ірану. Вони заявили, що перші шість днів конфлікту коштували США щонайменше 11,3 мільярдів доларів.

Скільки коштувала Сполученим Штатам війна з Іраном?

Цю цифру озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів у вівторок, про що пише Reuters.

Вона не охоплює повну вартість війни. Але вартість була надана законодавцям, які вимагали більше інформації про конфлікт.

Кілька помічників конгресменів заявили, що Білий дім незабаром може подати до Конгресу запит на додаткове фінансування бойових дій. Деякі чиновники кажуть, що запит може становити 50 мільярдів доларів, хоча інші вважають, що ця оцінка може бути заниженою

Зверніть увагу! Адміністрація поки не надала публічної оцінки загальної вартості конфлікту і не пояснила, скільки часу він може тривати.

Посадовці адміністрації також повідомили законодавцям, що боєприпаси на суму 5,6 мільярда доларів були використані лише протягом перших двох днів ударів. Членам Конгресу, імовірно, доведеться затверджувати додаткове фінансування війни.

Але вони висловлюють занепокоєння, що конфлікт виснажить військові запаси США. Особливо з урахуванням того, що оборонна промисловість і так ледве встигає задовольняти попит.

Нагадаємо, що Європейський Союз також платити високу ціну за чинні події – однак дещо інакше. Про це заявляла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Річ у тім, що перші 10 днів війни на Близькому Сході коштували Євросоюзу додаткові 3 мільярди євро.

Важливо! Проблема полягає у тому, що ціни на газ зросли на 50%, а ціни на нафту – на 27%.

Що відомо про вплив конфлікту на Росію та Україну?