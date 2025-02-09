Хто з військових може платити за світло менше

Військові, які мають статус учасника бойових дій, на законодавчому рівні мають право на отримання пільг. Відтак серед пільг є знижка на оплату комунальних послуг (газ, світло тощо). Таким чином, платіжка для осіб із УБД та їхніх родин може бути в рази меншою.

Скільки УБД може платити за світло

Відповідно до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу" учасники бойових дій мають право на отримання пільг житлово-комунальних послуг, передає 24 Канал.

Читайте також Зайве майно, борги та забагато грошей: з яких причин можуть відмовити у субсидії

Йдеться про такі пільги:

100% знижка для осіб з інвалідністю за користування комунальними послугами,

для осіб з інвалідністю за користування комунальними послугами, 75% знижка на квартплату,

на квартплату, 75% знижка вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення,

вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, а також, 75% знижка на комунальні послуги, тобто на газ, електроенергію та ініш послуги.

Таким чином, за світло учасники бойових дій зможуть платити менше від тієї суми, яку нарахують за використані кіловат-години.

Як УБД отримати пільги

Для цього військовим потрібно отримати статус учасника бойових дій, адже якщо він чи вона лише в процесі оформлення УБД, то пільги на комуналку не вдасться оформити.

Етапи отримання пільг для учасника бойових дій:

Після отримання статусу УБД, необхідно подати дві заяви до ПФУ – одна про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), а друга про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, потрібно підготувати необхідні копії та оригінали документів таких, як паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення УБД. Звернутися щодо подачі документів можна до ПФУ, онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ та через застосунок Дія.

Зауважте! Близькі родичі УБД мають право на оформлення пільг на комунальні послуги також. Для цього потрібно мати документи, які підтверджують родинні зв'язки, та довідку про призначення статусу УБД.