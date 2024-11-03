За 500 доларів чи євро у листопаді доведеться платити від 20 тисяч та більше

У листопаді є ймовірність, що курс долара до гривні може зрости до 42 гривень за валюту, водночас максимальна позначка, якої може досягнути курс євро, це до понад 47 гривень за валюту. Відповідно вартість 500 доларів та 500 євро зміниться.

Курс у листопаді

Як повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у листопаді одним із найголовніших факторів, від якого може залежати валютний ринок, стане обсяг макрофінансової допомоги.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що станом на початок жовтня Україна сумарно отримала 69% (тобто понад 20 мільярдів доларів) від запланованих на поточний рік 37 мільярдів доларів. Саме тому настане час "надолужити", аби не виникло додаткових складнощів з покриттям видатків бюджету.

Як додає Лєсовий, на міжбанку цього місяця курс може коливатися в межах 41,2 – 41,8 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,3 – 42 гривні за долар.

Цікаво! Банкір додає, що коливання долара може відбуватися й в значно вужчому проміжку, а саме 41,5 – 41,9 гривні.

Водночас євро буде коливатися в межах 45,3 – 47,3 гривні на міжбанку, а на готівковому ринку – в межах 45,5 – 47,8 гривні за євро.

Скільки коштуватиме 500 доларів

Таким чином, вартість за 500 доларів у листопаді буде коливатися від 20 600 гривень до майже 21 000 гривень.

на міжбанку ціна буде від 20 600 до 20 900 гривень,

на готівковому – від 20 650 до 21 000 гривень.

У той час, як євро буде коштувати на багато більше – від 22 650 гривень до 23 900 гривень: