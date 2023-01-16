Допомога вже на шляху: Україна отримає транш у розмірі 3 мільярдів євро, – Шмигаль
Джерело:Денис Шмигаль
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна та Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги у 2023 році. Відтак, цього тижня очікуємо перший транш.
Перший транш вже на шляху в Україну
Нагадуємо, що Євросоюз надасть у 2023 році Україні макрофінансову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро.
Важливо Європарламент схвалив надання Україні 18 мільярдів євро макрофіну у 2023 році
Прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що для цього обидві сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги.
Цього тижня очікуємо отримати перший транш у розмірі 3 мільярдів євро. Це допоможе нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність та фінансувати усі критично важливі видатки в умовах варварської війни Росії проти нашої держави. Вдячні європейським партнерам за послідовну підтримку,
– додав Шмигаль.
Що покриватиме пакет підтримки від ЄС
Насамперед покриватиме основні державні послуги, включаючи роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом.
Ці кошти будуть спрямовуватися у державний бюджет України для підтримки існування держави, покриття недостатнього бюджету: це і соціальні, і медичні, і пенсійні виплати. Все, що необхідне для фінансової стабільності держави та виконання державою базових функцій,
– заявила Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
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Позика також допоможе зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні через війну.