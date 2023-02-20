Не дешевшають, а дорожчають: де в Україні найдорожчі новобудови

Попри невисокий попит, ціни на квартири в Україні несуттєво, але ростуть. Серед областей найдорожче обійдеться квартира в новобудові у Закарпатській та Дніпропетровській областях. А серед міст – у столиці.

Попит на житло в Україні

Попри те, що протягом останнього півріччя на ринку спостерігається лише мінімальний попит на новобудови, понад 90% з наявних покупців зацікавлені в придбанні житла лише у Києві, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях та частково Одесі.

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У коментарі 24 Каналу Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, пояснив, що хоч зараз попит відносно не високий, проте ціни на житло все ж ростуть. І на це є певні причини, а саме:

зросли ціни на матеріали будівництва;

на ціни вплинули інфляційні процеси;

підвищилися вартості енергоносіїв, а чимало будкомпаній використовують альтернативні джерела у вигляді генераторів.

Де найдорожчі новобудови

За статистикою від ЛУН, найдорожче купити квартиру в новобудові Києва. Там потрібно віддати в середньому понад 48 тисяч гривень на метр квадратний.

Не відстають від столиці Дніпропетровська та Закарпатська області – вартість 40 та 42 тисячі гривень відповідно. Навіть у Київській області ціна дешевша.

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Щодо оренди, то до трійки найдорожчих знову входить Київ та Закарпатська область. Також ще Львівська область.

Закарпатська область – середня вартість оренди 1-кімнатної квартири становить 17 577 гривень.

Львівська область – тут ціна трішки дешевша, а саме 17 065 гривень.

Київ – у січні 2023 року в порівнянні до грудня 2022 року середня вартість оренди на 1-кімнатну квартиру зросла на 12,8% та становить 15 576 гривень.

А найдешевше оренда квартири обійдеться у Херсонській області – всього за 4 811 гривень.