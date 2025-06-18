Кількість мільйонерів в Україні зросла на 1,3 тисячі за рік

В Україні порахували мільйонерів. Кількість українців з річним доходом понад 1 мільйон доларів зросла у 2025 році.

Скільки мільйонерів нарахували в Україні

Понад 17 000 українців офіційно стали мільйонерами у 2025 році. Такі підсумки цьогорічної деклараційної кампанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову податкового комітету Данилу Гетманцева.

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За словами Гетманцева, кількість мільйонерів в Україні більша на 1,3 тисячі, ніж торік, а разом вони задекларували 254 мільярди гривень.

Загалом українці задекларували 474 мільярди гривень доходів – на 93,5 мільярда гривень більше у порівнянні з 2024 роком.

Водночас декларації про доходи подали на 22% менше українців, ніж роком раніше, – 363 000 людей.

Важливо! На думку Гетманцева, частина українців, які раніше подавали декларації про доходи, ймовірно, виїхали з України, тому більше не потрапляють в українську статистику.

Хто має подавати декларацію про доходи

Подавати декларацію про доходи в Україні мають до 30 квітня кілька категорій фізичних осіб, зокрема ті, хто отримав кошти, які не обкладалися податками.

Люди, які одержали дохід з-за кордону від роботи, інвестицій тощо.

Українці, що мали дохід від продажу автомобіля чи нерухомості і не були звільнені від оподаткування.

Громадяни, що отримали подарунок або спадщину від родичів не першого ступеня спорідненості.

Особи, які заробляли на фрілансі, репетиторстві тощо без зареєстрованого статусу ФОП.

Самозайняті особи, такі як адвокати, нотаріуси та інші.

Люди, які хочуть претендують на податкову знижку, наприклад, на навчання чи іпотеку.

Варто знати! Обов’язково подавати декларацію про свої доходи до Національного агентства запобігання корупції повинні службовці, які обіймають посади в органах влади.