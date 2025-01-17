17 січня 2025, 12:34
Українці змогли накопичити 1 мільярд гривень "Національного кешбеку"
Основні тези
- Українцям вдалося накопичити 1 мільярд гривень "Національного кешбеку" з моменту запуску програми у вересні 2024 року.
- На середину січня 2025 року програмою користуються 4,7 мільйона людей, з яких 65% – жінки.
Програма "Національний кешбек" почала діяти ще у вересні 2024 року. До середини січня українцям вдалося накопичити майже 1 мільярд гривень, завдяки їй.
Які результати дії програми "Національний кешбек"
Зараз програмою користуються близько 4,7 мільйона громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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Програма продовжує демонструвати динаміку зростання – до неї долучається дедалі більше громадян різних вікових груп. Цьому сприяє також активне залучення банків: з моменту запуску програми їхня кількість зросла вдвічі – з 10 до 20.
Ключові цифри, відносно "Національного кешбеку", станом на 16 січня 2025 року:
- сума накопиченого кешбеку сягнула 1 мільярд гривень;
- виплачено було 388,4 мільйона гривень кешбеку;
- отримати кешбек можна за 355 443 товарів;
- у програмі взяли участь 1 672 виробники;
- 65% українців, які використовують кешбек – жінки, 35% – чловіки.
Зверніть увагу! За словами Свириденко, програма "Національного кешбеку" діятиме до кінця 2025 року.