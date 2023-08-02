Кількість вражає: у Мінекономіки назвали число біженців за кордоном

2 серпня 2023, 14:00
Читать новость на русском

Джерело:

Укрінформ

У Міністерстві економіки України розповіли, яка кількість біженців зараз перебуває за кордоном. Майже ідентична цифра серед внутрішніх переселенців.

Скільки українців зараз за кордоном

Нині за кордоном знаходиться близько 6,2 мільйона українців в той час, як кількість внутрішніх переселенців становить – 5 мільйонів людей. 

Читайте також Пенсія, виплати ВПО, мобілізація та нові ціни: які зміни чекають на українців з 1 серпня

У Мінекономіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 млн осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення,
– розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. 

Також вона додала, що у різних джерелах дані можуть відрізнятися, проте інформацію завжди звіряють з Держприкордонслужбою.

Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Євросоюзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ,
– додала Бережна.

За її словами, справжнє число ВПО може бути більшим за офіційне, тому що не всі громадяни отримують цей статус.

Якщо у вас виникли питання, ви можете звернутися за телефоном: +38 (098) 07 07 646, з 08:00 до 16:00 або за електронною поштою: info@cspperspectiva.org.

Хто з 1 серпня не отримує виплати для ВПО

Грошову допомогу припинять виплачувати для ВПО, які належать до наступних категорій:

  • ті, хто перебував закордоном довше, ніж 30 календарних днів, без поважної причини;
  • особи, що перебувають у місцях позбавлення волі;
  • громадяни, що придбали іноземну валюту, транспортний засіб чи нерухомість на суму вище 100 тисяч гривень;
  • люди, що повернулися до свого місця проживання;
  • власники житлових приміщень на неокупованій території або у регіонах, де відсутні активні бойові дії;
  • ті, у кого є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень.
  • Тобто для більшості українців нічого не зміниться.
Автор: Тетяна Стельмах