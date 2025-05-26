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26 травня, 15:52
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Курс знову зріс: скільки треба сьогодні гривень, аби купити 500 євро

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 26 травня офіційний курс євро в Україні становить 46,99 гривні.
  • Для придбання 500 євро у банку потрібно мати в середньому 23 800 гривень, а в обміннику – 23 700 гривень.

Курс євро продовжує зростати. Зміни відчутні майже у всіх секторах ринку.

Як змінився курс євро у травні

Станом на 26 травня офіційний курс в Україні сягнув – 46,99 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну" показують, що курс євро у банках змінився так:

  • купівля – 46,80 гривні за євро;
  • продаж – 47,60 гривні за євро.

В обмінниках курс євро змінився таким чином:

  • купівля – 47,20 гривні за євро;
  • продаж – 47,40 гривні за євро.

Яка сума потрібна сьогодні, аби купити 500 євро 

  • для придбання 500 євро у банку, потрібно мати в середньому – 23 800 гривень;
  • а от аби купити 500 євро в обміннику необхідно уже орієнтовно – 23 700 гривень.

Скільки сьогодні можна отримати за 500 євро

  • у банку за 500 євро можна виручити приблизно – 23 400 гривень;
  • в обміннику за 500 євро можна отримати приблизно – 23 600 гривень.