Що буде з цінами на продукти після Великодня: економіст дав прогноз на найближчі місяці

Зазвичай після Великодня вартість продовольчого кошика знижується. Завдячуючи втручанню Антимонопольного комітету, ціни на яйця ще перед святами почали трохи йти на спад, бо він попередив учасників ринку, що уважно стежить за ними.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, спрогнозувавши, що ціни на продукти в Україні почнуть падати наприкінці травня – на початку червня.

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На скільки здорожчав великодній кошик порівняно з 2024 роком?

Україна – аграрна країна, тому залежна від погодних умов. Коли вони сприятливі та наближається літо, то, зі слів економіста, ціни починають знижуватись.

"На вулиці весна й тепло, на городах почали визрівати овочі після приморозків. Як тільки з'являться перші надходження овочів з відкритого ґрунту з нашої території, то продовольчий кошик буде суттєво дешевший" – зазначив Пендзин.

Говорити про зниження цін можна буде наприкінці весни 2025 року. Мовиться не тільки про овочі. Як зауважив економіст, дешевшає кормова база, а значить здешевшає або ж принаймні не буде зростати ціна на м'ясо та молочну продукцію.

Літо – це традиційно деінфляційний період і вартість споживчого кошика нижча, ніж в інший період року,

– пояснив Пендзин.

Великодній кошик цьогоріч на 18 – 19% дорожчий, ніж минулого року. Зокрема, паска здорожчала на 27% через зростання цін на борошно, цукор, вершкове масло. При цьому домашня ковбаса – на 6%, сало на 2,5%, твердий та м'який сир – від 9 до 12%. Інфляція становить 14,6%, а споживчий кошик зріс у ціні на понад 15%.