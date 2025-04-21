Про це в розмові з 24 Каналом розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, спрогнозувавши, що ціни на продукти в Україні почнуть падати наприкінці травня – на початку червня.

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На скільки здорожчав великодній кошик порівняно з 2024 роком?

Україна – аграрна країна, тому залежна від погодних умов. Коли вони сприятливі та наближається літо, то, зі слів економіста, ціни починають знижуватись.

"На вулиці весна й тепло, на городах почали визрівати овочі після приморозків. Як тільки з'являться перші надходження овочів з відкритого ґрунту з нашої території, то продовольчий кошик буде суттєво дешевший" – зазначив Пендзин.

Говорити про зниження цін можна буде наприкінці весни 2025 року. Мовиться не тільки про овочі. Як зауважив економіст, дешевшає кормова база, а значить здешевшає або ж принаймні не буде зростати ціна на м'ясо та молочну продукцію.

Літо – це традиційно деінфляційний період і вартість споживчого кошика нижча, ніж в інший період року,

– пояснив Пендзин.

Великодній кошик цьогоріч на 18 – 19% дорожчий, ніж минулого року. Зокрема, паска здорожчала на 27% через зростання цін на борошно, цукор, вершкове масло. При цьому домашня ковбаса – на 6%, сало на 2,5%, твердий та м'який сир – від 9 до 12%. Інфляція становить 14,6%, а споживчий кошик зріс у ціні на понад 15%.