Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, спрогнозировав, что цены на продукты в Украине начнут падать в конце мая – начале июня.

Смотрите также Картофель падает, капуста – взлетает: как изменились цены на овощи за неделю

На сколько подорожала пасхальная корзина по сравнению с 2024 годом?

Украина – аграрная страна, поэтому зависима от погодных условий. Когда они благоприятные и приближается лето, то, по словам экономиста, цены начинают снижаться.

"На улице весна и тепло, на огородах начали вызревать овощи после заморозков. Как только появятся первые поступления овощей из открытого грунта с нашей территории, то продовольственная корзина будет существенно дешевле" – отметил Пендзин.

Говорить о снижении цен можно будет в конце весны 2025 года. Говорится не только об овощах. Как отметил экономист, дешевеет кормовая база, а значит снизится цена или же по крайней мере не будет расти на мясо и молочную продукцию.

Лето – это традиционно деинфляционный период и стоимость потребительской корзины ниже, чем в другой период года,

– объяснил Пендзин.

Пасхальная корзина в этом году на 18 – 19% дороже, чем в прошлом году. В частности, паска подорожала на 27% из-за роста цен на муку, сахар, сливочное масло. При этом домашняя колбаса – на 6%, сало на 2,5%, твердый и мягкий сыр – от 9 до 12%. Инфляция составляет 14,6%, а потребительская корзина выросла в цене более чем на 15%.